Alla scoperta dei castelli: nuova edizione autunnale. E debutto per le dimore d’inverno

Nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale italiana della cultura 2023 torna anche per l’edizione autunnale la manifestazione: «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» che mette in rete oltre 20 località sparse nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, grazie alla promozione dell’associazione Pianura da scopire. Una manifestazione ormai storica che nella primavera del 2024 si appresta a spegnere 10 candeline.

Un traguardo importante e significativo per la promozione turistica della Media Pianura Lombarda che negli ultimo anni ha iniziato a riconoscersi come meta turistica e a riscoprire il fascino del suo lascito storico e artistico. Nella sola sessione primaverile del 2023 sono stati oltre 17.500 i visitatori giunti da ogni dove per scoprire le bellezze storiche e artistiche della Media Pianura Lombarda.

Apertura straordinaria a dicembre

La ricchezza di fortificazioni e strutture difensive della media pianura lombarda non ci deve sorprendere: nel Medioevo questo territorio rappresentava un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ci ha lasciato importanti eredità in termini architettonici e storico artistici.

Per accogliere sempre più la richiesta di interesse da parte dei numerosissimi visitatori che ogni anno partecipano alla nostra manifestazione, in quest’anno così speciale, è stata aggiunta anche la prima domenica del mese di dicembre, un’occasione unica per scoprire il fascino di castelli e manieri che sapranno scaldarci con la loro storia e i loro tesori.

Numerosissimi infine gli eventi, rievocazioni, mostre e concerti che animeranno le località medievali e le loro dimore storiche, sia nella prima giornata di domenica 3 settembre che durante tutto l’autunno, in grado di attrarre un pubblico sempre più numeroso e variegato.

«Vorremmo nei prossimi mesi e anni a sviluppare e accrescere la promozione del circuito dei Castelli, palazzi e borghi medievali non solo facendo leva sulle giornate di promozione congiunta delle visite guidate – dichiara Giuseppe Togni, presidente di Pianura da scoprire - ma anche promuovendo come rete le tante iniziative culturali, artistiche e musicali che durante ogni mese mantengono vive e attrattive queste storiche dimore».

Informazioni e prenotazioni

Rimane sempre valida la formula apprezzata da anni da migliaia di turisti per semplicità e autonomia organizzativa: nelle giornate di apertura, ciascun visitatore può liberamente scegliere tra le numerose località proposte quali e quante realtà visitare, sulla base degli orari di apertura e della disponibilità di visite in ciascuna località, sempre consultabili e aggiornati sul sito dell’associazione Pianura da Scoprire: www.pianuradascoprire.it.