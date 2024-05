Alla scoperta del mondo agricolo, torna la Fiera del Parco dei Colli

Torna come ogni anno l’atteso appuntamento con il mondo agricolo, la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, alla sua XX edizione . Laboratori ed esposizione di animali animeranno la valletta di Valmarina e il suo ex monastero benedettino, alle porte della città di Bergamo.

Alle 16.30, nell’anno mondiale delle Api, Slow food propone il Laboratorio del Gusto: «Biodiversità e sensorialità». Saperi, profumi e sapori di mieli prodotti da Jessica Zanni, in abbinamento ad un vino (da scoprire) e Pane di filiera locale del progetto Aspan (a cura di Jessica Zanni dell’Azienda Mandragora, Enrico Radicchi e Silvio Magni di Slow food (per partecipare ai laboratori, anche se gratuiti, è preferibile richiedere la prenotazione a [email protected] .

Durante tutta la giornata saranno proposte attività e laboratori per bambini e adulti. Tra questi, il battesimo della sella, cosmesi botanica e diversi laboratori ambientali condotti anche dalle Gev (Guardie ecologiche volontarie). E’ previsto, come ogni anno, il servizio bar e ristoro, il mercato agricolo e diversi stand. Per chi verrà in bicicletta, Fiab Pedalopolis farà servizio di assistenza biciclette.