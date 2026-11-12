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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Novembre 2026

Allarme bomba nelle scuole: «Alert da non sottovalutare. Temiamo possa ripetersi»

I COMMENTI. Diverse le reazioni dei dirigenti scolastici: chi ha deciso di evacuare e chi no. Ma tutti sono d’accordo: «Episodio che preoccupa, non sarà l’ultimo».

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Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo Collaboratrice

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Allarme bomba nelle scuole: «Alert da non sottovalutare. Temiamo possa ripetersi»
Il Natta è stata la prima scuola a ricevere la mail: evacuati gli studenti

La mail anonima è arrivata poco prima delle 10 di mercoledì 11 novembre, un allarme bomba indirizzato a migliaia di scuole italiane . Nella Bergamasca, alcuni istituti hanno disposto l’evacuazione, avvisando le famiglie; altri hanno effettuato verifiche negli edifici e allertato le forze dell’ordine senza far uscire i ragazzi. Anche quando il messaggio appariva poco credibile, nessuno ha sottovalutato la segnalazione.

A Gorle

A Gorle, il dirigente dell’Ic «Margherita Hack», Dario Conte, ha disposto l’evacuazione e contattato le famiglie perché venissero a prendere i figli. «Le esercitazioni ci permettono di affrontare queste situazioni con serenità e di applicare le procedure di emergenza. Abbiamo informato la comunità scolastica e gli studenti hanno seguito le indicazioni. Per il futuro? Siamo pronti e attendiamo le indicazioni dai ministeri», spiega.

Al Natta

Al Natta, la dirigente Savia Nardone ha disposto l’evacuazione e contattato le forze dell’ordine, chiedendo anche l’intervento dell’unità cinofila: «Siamo stati la prima scuola: per quasi un’ora non sapevamo che il messaggio fosse stato recapitato anche ad altri istituti. La preoccupazione è stata tanta e l’ansia resta. Un allarme non si può ignorare: la sicurezza è una responsabilità». E aggiunge: «Forse un po’ ce lo aspettavamo, ma non possiamo permetterci di pensare che sia una fake news».

Al Romero

All’Isis «Oscar Romero» di Albino, il dirigente Salvatore Inglima ha avvisato subito le forze dell’ordine. «Il messaggio si vedeva che era indirizzato a diverse centinaia di istituti. Una pattuglia è arrivata in pochi minuti. Abbiamo gestito tutto con serenità e il preallarme è rientrato. È un episodio che desta preoccupazione. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle minacce dal web».

In città

All’Ic Mazzi di Bergamo il dirigente Luca Rossi ha coordinato le verifiche negli otto plessi, frequentati da circa 920 alunni. «Ho fatto evacuare tutti. E, grazie alla collaborazione dei referenti di plesso e del personale scolastico, abbiamo controllato tutti gli ambienti, dai bagni agli scantinati, con quattro squadre diverse. Completate le verifiche, ho disposto il rientro dei ragazzi. Gli studenti hanno collaborato con grande senso di responsabilità». «La settimana scorsa avevamo svolto una prova di evacuazione – aggiunge – e anche i ragazzi hanno compreso quanto siano importanti queste esercitazioni. Sono preoccupato per il rischio di emulazione. Forse non sarà l’ultima volta».

All’Ic Donadoni, invece, la mail non è arrivata. Il dirigente Luigi Airoldi si è confrontato con le altre scuole dell’ambito, condividendo le informazioni: «Sembrano azioni messe in atto soltanto per turbare». Al liceo Mascheroni la dirigente Paola Caterina Crippa non ha disposto l’evacuazione, ma ha mantenuto i contatti con le forze dell’ordine: «La preoccupazione c’è, temiamo che possa essere soltanto l’inizio». Anche al Secco Suardo la dirigente Manuela Nicosia ha scelto di non far uscire gli studenti: «Abbiamo scandagliato tutta la scuola». L’Ufficio scolastico territoriale ha chiesto agli istituti di comunicare le eventuali evacuazioni, per trasmettere il quadro alla Polizia.

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Dario Conte
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