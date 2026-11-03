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Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Novembre 2026

Allarme bomba sul volo da Orio a Sofia: controlli negativi dopo l’atterraggio

LA SEGNALAZIONE. Il Wizz Air è arrivato nella capitale bulgara alle 10.10 di martedì 3 novembre. Nessun esplosivo a bordo. Altre minacce hanno interessato voli in Europa.

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Redazione Web
Redazione Web
Allarme bomba sul volo da Orio a Sofia: controlli negativi dopo l’atterraggio
Un velivo di Wizz Air, in una foto di repertorio

Orio al Serio

Un volo Wizz Air decollato dall’aeroporto di Orio al Serio e atterrato a Sofia alle 10.10 di martedì 3 novembre è stato interessato da un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Lo riferisce l’agenzia Afp, citando un portavoce del ministero dell’Interno bulgaro.

Volo Orio-Sofia, nessun esplosivo a bordo

L’aereo è stato sottoposto a controlli dopo l’arrivo nello scalo della capitale bulgara: le verifiche non hanno rilevato la presenza di esplosivi. Il collegamento da Bergamo è uno dei voli coinvolti in una serie di minacce segnalate in Europa.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, due aerei sono stati ispezionati anche a Varsavia e un terzo a Murcia, in Spagna. Un volo proveniente da Londra Heathrow e diretto all’aeroporto Chopin, con 181 persone a bordo, è stato dirottato sullo scalo di Varsavia Modlin per i controlli. Un secondo collegamento da Copenaghen, anch’esso destinatario di una minaccia secondo i media danesi, è atterrato regolarmente al Chopin.

Allarmi anche in Spagna e Ungheria

A Murcia un aereo Ryanair proveniente da Manchester ha effettuato un atterraggio d’emergenza dopo un’altra minaccia. A bordo c’erano 121 persone, equipaggio compreso, secondo il delegato del governo spagnolo nella regione, Francisco Lucas.

Un altro episodio ha riguardato un Wizz Air da Londra Luton a Sofia, costretto ad atterrare a Budapest e scortato da un caccia ungherese. Anche in questo caso i controlli su aereo e passeggeri non hanno portato al ritrovamento di ordigni. La polizia ha avviato indagini sul falso allarme.

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