Allarme bomba sul volo da Orio a Sofia: controlli negativi dopo l’atterraggio

Un volo Wizz Air decollato dall’aeroporto di Orio al Serio e atterrato a Sofia alle 10.10 di martedì 3 novembre è stato interessato da un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Lo riferisce l’agenzia Afp, citando un portavoce del ministero dell’Interno bulgaro.

Volo Orio-Sofia, nessun esplosivo a bordo

L’aereo è stato sottoposto a controlli dopo l’arrivo nello scalo della capitale bulgara: le verifiche non hanno rilevato la presenza di esplosivi. Il collegamento da Bergamo è uno dei voli coinvolti in una serie di minacce segnalate in Europa.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, due aerei sono stati ispezionati anche a Varsavia e un terzo a Murcia, in Spagna. Un volo proveniente da Londra Heathrow e diretto all’aeroporto Chopin, con 181 persone a bordo, è stato dirottato sullo scalo di Varsavia Modlin per i controlli. Un secondo collegamento da Copenaghen, anch’esso destinatario di una minaccia secondo i media danesi, è atterrato regolarmente al Chopin.

Allarmi anche in Spagna e Ungheria

A Murcia un aereo Ryanair proveniente da Manchester ha effettuato un atterraggio d’emergenza dopo un’altra minaccia. A bordo c’erano 121 persone, equipaggio compreso, secondo il delegato del governo spagnolo nella regione, Francisco Lucas.