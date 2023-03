Allarme in carcere, aggrediti cinque agenti in pochi giorni

È ancora allarme in carcere dove il sovraffollamento e la cronica carenza di personale della Polizia Penitenziaria sono sfociati in una serie di aggressioni ad alcuni agenti, l’ultima ieri pomeriggio. A segnalarlo è il sindacato Sinappe, che in una nota «denuncia alcuni episodi gravissimi che in questi giorni sono accaduti nell’istituto di Bergamo. In data odierna (martedì 7 marzo, ndr) due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti con calci e pugni da un detenuto nordafricano ». I due giovani poliziotti sono stati trasportati in auto dai colleghi all’ospedale Bolognini di Seriate per le cure del caso. A scatenare l’aggressione è stata la richiesta del detenuto di avere il Rivotril, farmaco che il medico gli aveva negato. Il Rivotril è utilizzato per combattere l’ansia o l’epilessia ma associato all’alcol, preso in dosi massicce o mixato con altre sostanze ha effetti simili all’eroina. Purtroppo sono molti i detenuti dipendenti da questo genere di psicofarmaci e non poterli avere scatena crisi violente.