Allerta maltempo in Bergamasca, martedì mattina forte perturbazione

A partire dalle 8 di martedì 8 ottobre sono previste forti precipitazioni: sarà allerta dalla mattina fino al pomeriggio con rovesci diffusi su pianura e Prealpi. La Protezione civile segnala allerta rossa sul territorio bergamasco con precipitazioni che mediamente saranno tra i 70e i 110 mm nelle 204 ore, in particolare sulle Prealpi; possibili picchi sparsi e isolati di 100-120 mm in 12 ore e 150- 180 mm in 24h su Nordovest, Media Valtellina e Prealpi Centro-Orientali.