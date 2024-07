Allerta di soccorso alpino e Cai agli escursionisti: «Attenti alla neve in quota»

La situazione e le precauzioni da prendere

Le condizioni su alcuni versanti sono ancora tipicamente invernali e la neve al suolo dura e compatta può risultare dura e scivolosa, rendendo necessario l’uso di ramponi e piccozza per procedere in sicurezza;

La neve dura e compatta diventa scivolosa

Temperature variabili

Le temperature possono essere molto diverse da quelle percepite in valle, con sbalzi termici significativi. È importante vestirsi a strati e portare con sé un abbigliamento consono. Si ricorda anche un importante strumento digitale per le proprie escursioni in montagna: l’app GeoResQ. Scaricabile gratuitamente da tutti gli stores grazie ai fondi straordinari stanziati dal Ministero del Turismo a favore del CAI, può essere uno strumento di aiuto in caso di emergenza per agevolare il personale CNSAS/118 a effettuare un’eventuale attività di soccorso.