Allieva del Falcone a Bruxelles, parlerà dei cambiamenti climatici

Trasferta europea per il liceo Falcone che tra una decina di giorni sarà a Bruxelles con la studentessa della quinta A Matilde Lumassi, chiamata a rappresentare l’Italia all’Europarlamento per discutere dei cambiamenti climatici. La studentessa è stata invitata dall’associazione «WeWorld», dopo essersi distinta l’anno scorso, insieme alla sua squadra, nella competizione educativa di dibattito «Exponi le tue idee» confrontandosi con squadre provenienti da tutta Italia e ottenendo un quinto posto a livello nazionale. «La partecipazione della nostra studentessa ai lavori del Parlamento europeo, discutendo di cambiamenti climatici, è una doppia vittoria per la nostra scuola, che ogni anno –commenta la dirigente scolastica Gloria Farisé – coinvolge i ragazzi in varie competizioni educative di “Debate”, in lingua italiana ma anche straniera, raggiungendo prestigiosi risultati grazie ad un grande lavoro di approfondimento, tanta passione e motivazione».