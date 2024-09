All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo torna «A merenda con lo sport»

Un evento di sensibilizzazione, per bambini e adulti, sull’importanza della corretta alimentazione e dell’attività sportiva ad ogni età. È in programma domenica 8 settembre, dalle 15 alle 18,30, l’undicesima edizione di «A merenda con lo sport», incontro organizzato dall’Associazione amici della pediatria in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII.

La merenda si terrà in hospital street, in piazza Oms e nel parco GiCoBe dell’ospedale, con la partecipazione di numerose società sportive, istruttori e giovani atleti, che offriranno dimostrazioni pratiche di vari sport, come danza, arti marziali, rugby e pattinaggio artistico. Tra i sostenitori anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

«Una tradizione dal grande significato»

«È importante che i bambini imparino il valore della prevenzione fin da piccoli», spiega Lorenzo D’Antiga, direttore della Pediatria e del Dipartimento percorsi pediatrici integrati del Papa Giovanni XXIII. «Mangiare bene e fare attività fisica con costanza significa far star bene il proprio corpo. A merenda con lo sport è ormai una tradizione di fine estate che accompagna i bambini nel loro ritorno a scuola e alle altre attività. Una tradizione che assume ancora più significato perché organizzata in un ospedale come questo, dove per tanti bambini il ritorno alla normalità non è così scontato».

«L’obiettivo è sensibilizzare bambini e genitori sui benefici di sport e alimentazione per la salute fisica, mentale e cognitiva» Della stessa idea Milena Lazzaroni, presidente dell’Assocazione amici della pediatria: «L’alimentazione e lo sport sono due fattori determinanti ed essenziali per assicurare una crescita regolare. Sensibilizzare e coinvolgere bambini e genitori a porvi un’adeguata attenzione è l’obiettivo di questo evento, giunto all’undicesima edizione, per promuovere i molteplici benefici per la salute fisica, mentale e cognitiva. Lo sport è inoltre un’ottima occasione di divertimento e socializzazione ed anche una scuola di vita, siamo felici di permettere queste possibilità ad ogni bambino ricoverato e chiunque vorrà partecipare».

«Ciò che caratterizza l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, con i suoi spazi verdi e la hospital street, è anche l’apertura alla città e a tante iniziative che non è così frequente vedere organizzate in strutture sanitarie», spiega Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. «Un ringraziamento va all’Associazione amici delle pediatria, che non solo ogni giorno è presente in corsia accanto ai nostri pazienti più piccoli e ai loro genitori, ma si fa promotore di iniziative rivolte a tutte le famiglie, aprendo l’ospedale a tutti».

