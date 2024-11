Alluvione a Bergamo, proroga al 6 dicembre per le richieste di contributi a fondo perduto

Il Comune di Bergamo ha deciso di prorogare al 6 dicembre la possibilità di presentare la richiesta di contributi a fondo perduto per i danni causati dall’alluvione che ha colpito la città lo scorso 9 settembre. Una proroga pensata per offrire maggior tempo per la reperibilità delle fatture di spesa dei danni ammissibili al risarcimento. A mercoledì 20 novembre le richieste di risarcimento pervenute sono circa 80.