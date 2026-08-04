Alpini, attesi in 13mila per l’adunata: la festa dall’11 al 13 settembre
L’APPUNTAMENTO. Coinvolte le sezioni lombarde ed emiliane. Sonzogni: «Saranno tre giorni di festa per Bergamo». La Regione ha stanziato 100 mila euro.Lettura 2 min.
Ha suscitato grande soddisfazione l’approvazione da parte della giunta di Regione Lombardia della delibera con cui vengono stanziati 100mila euro quale contributo per il Raduno del 2° Raggruppamento che comprende le sezioni Ana di Lombardia e Emilia Romagna. La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 11-12-13 settembre in concomitanza con la 41esima adunata sezionale in cui si celebrano i 105 anni della fondazione della sezione orobica.
«La delibera della giunta regionale - commenta Giorgio Sonzogni, presidente Ana della sezione di Bergamo - è un segno concreto di quanto gli alpini sono benvoluti dai nostri amministratori; mostra la sintonia reale tra mondo alpino e istituzioni; ringraziamo il presidente Fontana e gli assessori. È conferma del fatto che gli amministratori condividono con noi i momenti di ricordo e di festa».
«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa delibera – dichiara l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – perché conferma la volontà di Regione Lombardia di sostenere un appuntamento di straordinario valore civile, storico e identitario. Gli alpini rappresentano un patrimonio umano fatto di solidarietà, senso del dovere, disponibilità verso gli altri e amore per il territorio: valori che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Per Bergamo sarà un momento di grande orgoglio. La città e l’intero territorio avranno l’onore di accogliere migliaia di penne nere provenienti da diverse realtà».
Il programma
Quelle di settembre saranno giornate ricche di eventi che coinvolgeranno alpini, amici degli alpini, familiari con la previsione che per la sfilata di domenica 13 per le vie del centro saranno presenti oltre 13mila penne nere, provenienti anche da Lombardia ed Emilia, ma anche da altre regioni, come anticipa Sonzogni: «Molti amici alpini mi stanno chiamando assicurando la loro presenza. Saranno tre giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che dimostra di amare gli alpini». In avvicinamento all’adunata sono in programma alcune iniziative speciali, tra queste la Straalpini, «un evento nell’evento - spiega Sonzogni -; è la prima edizione della marcia non competitiva “alpina” che di fatto si inserisce nella 48a edizione della Strabergamo di domenica 6 settembre con le medesime caratteristiche. La partenza della Straalpini avverrà dopo che alle ore 7.55 la Fanfara Alpina di Azzano San Paolo avrà suonato l’inno d’Italia, al termine del quale si taglierà il nastro tricolore. Il blocco di alpini, amici degli alpini e iscritti alla Straalpini partirà insieme, ognuno poi sceglierà la distanza da coprire. La Straalpini rientra nelle tante iniziative legate al 105o di fondazione e alla pubblicizzazione del progetto di ricostruzione della Nuova Casa di Endine Gaiano».
Sabato 29 agosto è organizzata una salita in contemporanea di alpini sulle cinque principali vette delle Orobie, tra le quali il monte Resegone, i pizzi del Diavolo, Coca e Camina e la Presolana; con la celebrazione della Messa alla cappella Savina con i ragazzi dei campi scuola. Il 5 settembre si terrà invece una serata di gala alpina al teatro Donizetti.
Per i più giovani la Sezione propone un Campo scuola che si terrà dal 3 al 6 settembre presso la sede in Via Gasparini, 30; un’iniziativa riservata a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni che abbiano già partecipato campi precedenti (per info e iscrizioni [email protected]). La sezionale entrerà nel vivo nelle giornate di venerdì con l’apertura (ore 10.30) della Cittadella degli alpini sul Sentierone e l’inaugurazione di alcune mostre; sabato si terranno un incontro a palazzo Frizzoni (ore 15), la sfilata e la Messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi (ore 18 nella chiesa di San Bartolomeo), in serata concerto di fanfare; domenica la sfilata inizierà alle 10.30 dopo le cerimonie ufficiali; la manifestazione si concluderà con l’ammaina bandiera alle 13.
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