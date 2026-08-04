Alpini, attesi in 13mila per l’adunata: la festa dall’11 al 13 settembre

Ha suscitato grande soddisfazione l’approvazione da parte della giunta di Regione Lombardia della delibera con cui vengono stanziati 100mila euro quale contributo per il Raduno del 2° Raggruppamento che comprende le sezioni Ana di Lombardia e Emilia Romagna. La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 11-12-13 settembre in concomitanza con la 41esima adunata sezionale in cui si celebrano i 105 anni della fondazione della sezione orobica.

«La delibera della giunta regionale - commenta Giorgio Sonzogni, presidente Ana della sezione di Bergamo - è un segno concreto di quanto gli alpini sono benvoluti dai nostri amministratori; mostra la sintonia reale tra mondo alpino e istituzioni; ringraziamo il presidente Fontana e gli assessori. È conferma del fatto che gli amministratori condividono con noi i momenti di ricordo e di festa».

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa delibera – dichiara l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – perché conferma la volontà di Regione Lombardia di sostenere un appuntamento di straordinario valore civile, storico e identitario. Gli alpini rappresentano un patrimonio umano fatto di solidarietà, senso del dovere, disponibilità verso gli altri e amore per il territorio: valori che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Per Bergamo sarà un momento di grande orgoglio. La città e l’intero territorio avranno l’onore di accogliere migliaia di penne nere provenienti da diverse realtà».

Il programma

Quelle di settembre saranno giornate ricche di eventi che coinvolgeranno alpini, amici degli alpini, familiari con la previsione che per la sfilata di domenica 13 per le vie del centro saranno presenti oltre 13mila penne nere, provenienti anche da Lombardia ed Emilia, ma anche da altre regioni, come anticipa Sonzogni: «Molti amici alpini mi stanno chiamando assicurando la loro presenza. Saranno tre giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che dimostra di amare gli alpini». In avvicinamento all’adunata sono in programma alcune iniziative speciali, tra queste la Straalpini, «un evento nell’evento - spiega Sonzogni -; è la prima edizione della marcia non competitiva “alpina” che di fatto si inserisce nella 48a edizione della Strabergamo di domenica 6 settembre con le medesime caratteristiche. La partenza della Straalpini avverrà dopo che alle ore 7.55 la Fanfara Alpina di Azzano San Paolo avrà suonato l’inno d’Italia, al termine del quale si taglierà il nastro tricolore. Il blocco di alpini, amici degli alpini e iscritti alla Straalpini partirà insieme, ognuno poi sceglierà la distanza da coprire. La Straalpini rientra nelle tante iniziative legate al 105o di fondazione e alla pubblicizzazione del progetto di ricostruzione della Nuova Casa di Endine Gaiano».

Sabato 29 agosto è organizzata una salita in contemporanea di alpini sulle cinque principali vette delle Orobie, tra le quali il monte Resegone, i pizzi del Diavolo, Coca e Camina e la Presolana; con la celebrazione della Messa alla cappella Savina con i ragazzi dei campi scuola. Il 5 settembre si terrà invece una serata di gala alpina al teatro Donizetti.