Alpini, passaggio della «stecca»: l’appuntamento l’anno prossimo sarà a Castelli Calepio

La sezionale 2027 si terrà invece a Castelli Calepio. «Per Castelli Calepio - dice il sindaco Adriano Pagani - è un’occasione speciale ed un onore. Per il Comune il prossimo anno ricorre i 100 anni di fondazione; Castelli Calepio nasce infatti nel 1927 dalla fusione di Calepio e Tagliuno. Da gennaio e per tutto l’anno ci sarà una serie di iniziative, ma la sezionale sono convinto che sarà il momento clou. Siamo una comunità di 10.500 abitanti che sarà pronta ad accogliere migliaia di penne nere. Stiamo lavorando congiuntamente con i tre gruppi Ana presenti sul territorio. Gli alpini sono ben voluti da tutti; sincero è l’affetto che suscitano nella gente. Anche oggi abbiamo vissuto momenti di commozione».