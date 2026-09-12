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Cronaca / Bergamo Città Sabato 12 Settembre 2026
in aggiornamento

Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto

L’EVENTO. A Palazzo Frizzoni nel pomeriggio di sabato 12 settembre l’incontro con l’Ana: istituzioni e penne nere rilanciano il ruolo dei giovani e la candidatura di Bergamo per il 2029.

Lettura meno di un minuto.
Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto
Alpini, l’incontro a Palazzo Frizzoni
(Foto di Colleoni)

Il pomeriggio alpino di sabato 12 settembre a Bergamo è iniziato con l’incontro istituzionale a Palazzo Frizzoni alla presenza delle autorità civili e rappresentanti delle Forze dell’ordine. Il benvenuto nella nostra città è stato espresso dalla presidente del consiglio comunale Romina Russo e dalla sindaca Elena Carnevali, che ha assicurato che la città sarebbe felice ed orgogliosa di ospitare la Centesima adunata nazionale nel 2029.

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«Il futuro della nostra associazione – ha detto il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero – era già stato scritto nello statuto dai fondatori: fare memoria per trasmettere. Non ci sono alternative. A chi chiede quale sia il segreto degli alpini rispondi: saper condividere e stare insieme, solo così si costruisce il futuro».

Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto
Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto
Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto
Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto

Fare memoria e trasmettere

E il presidente sezionale Giorgio Sonzogni ha sottolineato proprio l’impegno di accompagnare i giovani con i campi scuola, di camminate accanto a veci e bocia, come rappresentato sul manifesto della 41esima adunata sezionale e il raduno del secondo raggruppamento con le sezioni di Lombardia e Emilia-Romagna. Tra i saluti istituzionali quelli del presidente della provincia Gianfranco Gafforelli, dell’assessore regionale Paolo Franco, del comandante del Quinto Alpini Riccardo Venturini.

Domenica l’adunata

Domenica sono attese 15mila persone per la sfilata, che inizierà alle 10.30, dopo le cerimonie e i discorsi ufficiali (l’evento sarà trasmesso a partire dalle 10.30 in diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito). La manifestazione si concluderà con l’ammaina bandiera alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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