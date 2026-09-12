Bergamo in festa con gli Alpini, pronta a candidarsi per la centesima Adunata nazionale nel 2029 - Foto

Il pomeriggio alpino di sabato 12 settembre a Bergamo è iniziato con l’incontro istituzionale a Palazzo Frizzoni alla presenza delle autorità civili e rappresentanti delle Forze dell’ordine. Il benvenuto nella nostra città è stato espresso dalla presidente del consiglio comunale Romina Russo e dalla sindaca Elena Carnevali, che ha assicurato che la città sarebbe felice ed orgogliosa di ospitare la Centesima adunata nazionale nel 2029.

«Il futuro della nostra associazione – ha detto il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero – era già stato scritto nello statuto dai fondatori: fare memoria per trasmettere. Non ci sono alternative. A chi chiede quale sia il segreto degli alpini rispondi: saper condividere e stare insieme, solo così si costruisce il futuro».

Fare memoria e trasmettere

E il presidente sezionale Giorgio Sonzogni ha sottolineato proprio l’impegno di accompagnare i giovani con i campi scuola, di camminate accanto a veci e bocia, come rappresentato sul manifesto della 41esima adunata sezionale e il raduno del secondo raggruppamento con le sezioni di Lombardia e Emilia-Romagna. Tra i saluti istituzionali quelli del presidente della provincia Gianfranco Gafforelli, dell’assessore regionale Paolo Franco, del comandante del Quinto Alpini Riccardo Venturini.

Domenica l’adunata