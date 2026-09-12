Alpini, la festa è a Bergamo. In centro la Cittadella, domenica l’adunata anche live sul nostro sito

Emozione e soddisfazione per il taglio del nastro della Cittadella della Protezione civile Ana, allestita sul Sentierone. È iniziata così la grande festa degli alpini per la 41a adunata sezionale, evento che coincide con il 105o anniversario di fondazione e con il raduno del Secondo Raggruppamento, costituito dalle sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna. La presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni dimostra attenzione, affetto e riconoscenza per quello che gli alpini fanno, ma soprattutto per quello che sono.

L’avvio della festa

«Oggi continuiamo a ricordare i nostri morti e il loro sacrificio, aiutando i vivi. E lo facciamo con il progetto della nuova Casa di Endine, nata 50 anni fa per volontà del presidentissimo Nardo Caprioli. Siamo certi che la inaugureremo nel 2029» La cerimonia di inaugurazione si è svolta «all’alpina», con l’alzabandiera e l’Inno d’Italia. «Iniziano oggi i nostri tre giorni di festa per celebrare il 105o anniversario – ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni – ricordando che 5 anni fa era stata un’adunata “castigata” a causa del Covid. Siamo grati a chi nel 1921 volle dar vita alla nostra sezione Ana con l’obiettivo di non dimenticare. Oggi continuiamo a ricordare i nostri morti e il loro sacrificio, aiutando i vivi. E lo facciamo con il progetto della nuova Casa di Endine, nata 50 anni fa per volontà del presidentissimo Nardo Caprioli. Siamo certi che la inaugureremo nel 2029».

Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni) Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni) Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni)

L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, ha sottolineato la collaborazione stretta che ha portato ad organizzare l’adunata sezionale, evidenziando che la Cittadella è occasione per i cittadini di comprendere come operano gli alpini, in particolare la sanità alpina con l’ospedale da campo. «C’è un dato poco conosciuto – ha detto Angeloni – in città sono 27 i toponimi dedicati agli alpini, così come un bergamasco su cinque è stato o ha un familiare alpino». Il delegato alla Protezione civile della Provincia, Massimo Cocchi, ha affermato: «Con gli alpini si sta sempre bene, li caratterizza professionalità, impegno, serietà. Da loro si impara molto».

Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni) Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni) Gli alpini sul Sentierone

(Foto di Colleoni)

Gratitudine per l’impegno nella quotidianità e nelle emergenze è stato espresso dal consigliere regionale Michele Schiavi (a nome anche dei colleghi presenti Davide Casati, Alberto Mazzoleni e Giovanni Malanchini); apprezzamento per il valori alpini trasmessi ai giovani grazie all’iniziativa dei campi scuola sono giunti dalla parlamentare Rebecca Frassini e dall’europarlamantare Lara Magoni. È seguita la benedizione da parte dell’alpino Fra Angelo Preda.

Il secondo taglio del nastro della giornata è stato al Centro culturale San Bartolomeo, per le mostre fotografiche dedicate alla storia dei 105 anni della sezione, alla Casa di Endine Gaiano, al centro studi del secondo Raggruppamento, ai progetti del manifesto realizzato per l’adunata. La Cittadella e le mostre sono visitabili sabato dalle 7 alle 22 e domenica dalle 7 alle 19.

Domenica sono attese 15mila persone per la sfilata, che inizierà alle 10.30, dopo le cerimonie e i discorsi ufficiali (l’evento sarà trasmesso a partire dalle 10.30 in diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito)

Gli appuntamenti di sabato

Sabato 12 settembre si svolgerà un incontro istituzionale a Palazzo Frizzoni (ore 15) alla presenza del presidente nazionale Ana Sebastiano Favero e dei presidenti delle 19 sezioni lombarde ed emiliane: interverranno la sindaca Elena Carnevali, la presidente del Consiglio comunale Romina Russo, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, l’assessore regionale Casa e housing sociale Paolo Franco, il presidente Ana Bergamo Giorgio Sonzogni, il Comandante del 5°Reggimento Alpini Riccardo Venturini. Seguirà la cerimonia di deposizione di un omaggio floreale al monumento dei Fratelli Calvi; alle 17 l’Onore al monumento degli Alpini e il corteo fino alla Torre dei Caduti; alle 18 il Vescovo emerito di Fidenza Carlo Mazza celebrerà la Messa nella chiesa di San Bartolomeo.

Domenica l’adunata