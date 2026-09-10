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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 10 Settembre 2026

Adunata degli alpini a Bergamo: il programma dall’11 al 13 settembre - Come cambia la viabilità

IL PROGRAMMA. Attese oltre 13mila penne nere per il raduno del secondo Raggruppamento e il 105° della sezione orobica. Domenica la grande sfilata.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Adunata degli alpini a Bergamo: il programma dall’11 al 13 settembre - Come cambia la viabilità
Gli alpini a Genova per l’Adunata nazionale. A Bergamo il raduno del 2° Raggruppamento e il 105° della sezione orobica.

Bergamo

Oltre 13mila penne nere sono attese a Bergamo per il raduno del 2° Raggruppamento dell’Associazione nazionale alpini, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L’appuntamento riunirà le sezioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Svizzera e coinciderà con la 41ª Adunata sezionale e con il 105° anniversario della fondazione della sezione Ana di Bergamo.

«Saranno tre giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che dimostra di amare gli alpini», ha sottolineato il presidente della sezione orobica, Giorgio Sonzogni. Regione Lombardia ha stanziato 100mila euro a sostegno della manifestazione.

Venerdì apre la Cittadella della Protezione civile

Il programma entrerà nel vivo venerdì 11 settembre. Alle 10,30, sul Sentierone, sarà inaugurata la Cittadella della Protezione civile e dell’Unità operativa Gimca-Sanità alpina. Al Centro culturale San Bartolomeo apriranno invece le mostre “100 + 5 anni della Sezione di Bergamo” e “Centro Studi 2° Raggruppamento”.

Sabato le cerimonie e le fanfare in città

Sabato 12 settembre, alle 15, Palazzo Frizzoni ospiterà il saluto delle autorità civili. Alle 16 è prevista la deposizione di un omaggio floreale al monumento dedicato ai fratelli Calvi.
L’ammassamento è fissato alle 16,30 in piazzale Alpini. Alle 17 si svolgeranno la resa degli onori alla massima autorità, ai gonfaloni e al Labaro nazionale dell’Ana, l’alzabandiera e gli onori ai Caduti al Monumento degli Alpini. Seguirà il corteo verso la Torre dei Caduti.

Alle 18, nella chiesa di San Bartolomeo, il vescovo Francesco Beschi presiederà la Messa. Dalle 20,30 le fanfare Ana della sezione di Bergamo si esibiranno nel centro cittadino. Il gran finale, con le fanfare riunite, è in programma alle 23 in piazzale Alpini.

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Domenica la sfilata di 13mila alpini

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre comincerà alle 8 con l’ammassamento nell’area di ChorusLife. Alle 9,15 saranno resi gli onori alla massima autorità, ai gonfaloni e al Labaro nazionale dell’Associazione nazionale alpini.

La grande sfilata per le vie della città partirà alle 10,30. La conclusione è prevista alle 13 al Monumento all’Alpino, con il passaggio delle “stecche” del Raduno del 2° Raggruppamento e dell’Adunata sezionale, seguito dall’ammainabandiera.
Alle 13,30, al Villaggio degli Sposi, si terrà il pranzo conclusivo su prenotazione, contattando il numero 035/311122.

L’avvicinamento all’adunata è stato accompagnato dalla prima StraAlpini, inserita nella Strabergamo, dal Galà degli Alpini al Teatro Donizetti e dalle esibizioni dei cori Ana. Le iniziative hanno promosso anche la raccolta fondi per la ricostruzione della Casa degli Alpini di Endine Gaiano.

Come cambia la viabilità

Il Comune di Bergamo introduce limitazioni al traffico dal 10 al 13 settembre. Sentierone e piazza Vittorio Veneto saranno chiusi dalle 6 del 10 settembre alle 24 del 13; piazza Matteotti dalle 6 alle 24 del 10 e dalle 13 alle 24 del 13. Sabato 12 stop al traffico su viale Papa Giovanni XXIII, Porta Nuova e viale Roma dalle 17 alle 18 e dalle 22.30 alle 23.30. Domenica 13, dalle 7 alle 13, chiusure e divieti di sosta lungo il percorso della sfilata, tra via Bianzana, Suardi, Camozzi, Tasso, Porta Nuova, viale Papa Giovanni e piazzale Marconi. Tutte le modifiche e le deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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