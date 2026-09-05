Colere celebra i cento anni degli Alpini, la Presolana si veste di tricolore - Il video dei cori
LA FESTA. Canti, racconti e in programma anche l’illuminazione delle «Quattro matte» per il Centenario degli Alpini. Domenica la sfilata, i paracadutisti, la Messa e l’ammainabandiera.Lettura meno di un minuto.
Colere
Colere è tutta un tricolore, per i due giorni conclusivi del Centenario degli Alpini. Nel pomeriggio di sabato 5 settembre i canti del Coro Ana Val di Scalve hanno toccato diversi punti del paese, suscitando grandi emozioni.
Nella serata di sabato il sagrato della chiesa parrocchiale ospiterà una serata di racconti alpini, curati da Claudio Bontempi, Francesco Brighenti e Valerio Zanchi con interventi musicali dei Bacaluna. Grande attesa per l’illuminazione tricolore delle «Quattro matte», i pinnacoli della Presolana che rappresentano uno dei simboli più riconoscibili del paese scalvino. Le manifestazioni conclusive sono previste per domenica 6 settembre.
Il programma di domenica 6 settembre
Dopo l’ammassamento e gli onori al vessillo e al gagliardetto, alle 9.45 la sfilata per le vie di Colere accompagnata dalla fanfara della Brigata Alpina Orobica. Alle 10.30, in piazza Risorgimento, saranno ricordati i caduti e coloro che sono «andati avanti», con l’atterraggio dei paracadutisti e il grande bandierone tricolore. Seguiranno gli interventi delle autorità e la Messa che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale. Il Centenario degli Alpini di Colere si chiuderà alle 16 con l’ammainabandiera nella sede del gruppo.
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