Colere celebra i cento anni degli Alpini, la Presolana si veste di tricolore - Il video dei cori

Il programma di domenica 6 settembre

Dopo l’ammassamento e gli onori al vessillo e al gagliardetto, alle 9.45 la sfilata per le vie di Colere accompagnata dalla fanfara della Brigata Alpina Orobica. Alle 10.30, in piazza Risorgimento, saranno ricordati i caduti e coloro che sono «andati avanti», con l’atterraggio dei paracadutisti e il grande bandierone tricolore. Seguiranno gli interventi delle autorità e la Messa che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale. Il Centenario degli Alpini di Colere si chiuderà alle 16 con l’ammainabandiera nella sede del gruppo.