Alpini, Bergamo celebra i 105 anni: la sfilata e la città in festa - Foto

Franco e Terzi: il grazie della Regione agli alpini

Alpini in ammassamento a ChorusLife

«Gli Alpini sono un patrimonio di Bergamo, della Lombardia e dell’Italia». È il messaggio dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, in rappresentanza del presidente Attilio Fontana, riportato nel comunicato regionale per la giornata conclusiva. Franco ha ricordato il contributo delle penne nere durante la pandemia, con la realizzazione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo: «In quei giorni hanno rappresentato concretamente la capacità di una comunità di reagire, di unirsi e di non arrendersi». Per l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, gli alpini «sono la rappresentazione concreta e viva della generosità e del coraggio».