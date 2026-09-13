Alpini, Bergamo celebra i 105 anni: la sfilata e la città in festa - Foto
LA MANIFESTAZIONE. Domenica 13 settembre la 41ª Adunata sezionale: 15mila persone. Sfilata fino alle 13, fa partenza da ChorusLife.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Bergamo celebra i 105 anni della sezione Ana con la grande sfilata di domenica 13 settembre. La giornata conclude la 41ª Adunata sezionale e il Raduno del 2° Raggruppamento, che riunisce le sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna.
Franco e Terzi: il grazie della Regione agli alpini
«Gli Alpini sono un patrimonio di Bergamo, della Lombardia e dell’Italia». È il messaggio dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, in rappresentanza del presidente Attilio Fontana, riportato nel comunicato regionale per la giornata conclusiva. Franco ha ricordato il contributo delle penne nere durante la pandemia, con la realizzazione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo: «In quei giorni hanno rappresentato concretamente la capacità di una comunità di reagire, di unirsi e di non arrendersi». Per l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, gli alpini «sono la rappresentazione concreta e viva della generosità e del coraggio».
Adunata a Bergamo: il programma e la diretta
Il programma ha previsto l’ammassamento dalle 8 nell’area di ChorusLife e gli onori alle autorità, ai gonfaloni e al Labaro nazionale dalle 9.15. La sfilata è partita alle 10.30, con diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito fino alle 13. La conclusione alle 13 al Monumento all’Alpino, con il passaggio delle stecche e l’ammainabandiera.
Dalle 7 alle 13 sono previste chiusure e divieti di sosta lungo il percorso della sfilata. Restano visitabili fino alle 19 la Cittadella della Protezione civile Ana sul Sentierone e le mostre al Centro culturale San Bartolomeo.
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