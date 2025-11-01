Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025

Alto afflusso per le vaccinazioni gratuite in fiera: attivate due linee in più

L’INIZIATIVA. Fino alle 18 di sabato 1° novembre sarà possibile fare la vaccinazione antinfluenzale, anti-Covid, antipneumococcica e recuperare vaccinazioni scadute o mancanti, nell’ottica di promuovere una protezione individuale efficace, a tutela del singolo e della collettività.

La gente fa la fila per vaccinarsi gratuitamente in Fiera a Bergamo, si tratta della campagna regionale «PreVieni in Fiera»
La gente fa la fila per vaccinarsi gratuitamente in Fiera a Bergamo, si tratta della campagna regionale «PreVieni in Fiera»

Bergamo

Forte afflusso venerdì per tutta la giornata e sabato mattina alla Fiera di Bergamo per «PreVieni in Fiera», la due giorni parte della campagna antinfluenzale d’autunno di Regione Lombardia, promossa sotto l’egida di Promoberg da Asst Papa Giovanni XXIII e Ats Bergamo, in collaborazione con Asst Bergamo Est e Asst Bergamo Ovest.

Salgono da 7 a nove i punti vaccinali in Fiera

Moltissimi i cittadini che si sono presentati in via Lunga andando ad aggiungersi al milione di lombardi già vaccinati contro l’influenza nelle ultime settimane. Per far fronte alla grande partecipazione, la rete sanitaria ha subito attivato due ulteriori linee vaccinali, portando a nove i punti operativi complessivi.

Obiettivo: riduzione dei ricoveri

Con la gratuità estesa a tutti, l’obiettivo della campagna è ridurre complicanze e ricoveri nella stagione invernale, promuovendo una tutela capillare della salute pubblica. Le vaccinazioni proseguono fino alle 18 con orario continuato nell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina Ana, allestito in occasione della 46ª Fiera Campionaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
assistenza sanitaria
Politica Salute
regione lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII
ATS BERGAMO
ASST Bergamo Est
ASST Bergamo Ovest
Sanità Alpina Ana