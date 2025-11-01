Cronaca / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025
Alto afflusso per le vaccinazioni gratuite in fiera: attivate due linee in più
L’INIZIATIVA. Fino alle 18 di sabato 1° novembre sarà possibile fare la vaccinazione antinfluenzale, anti-Covid, antipneumococcica e recuperare vaccinazioni scadute o mancanti, nell’ottica di promuovere una protezione individuale efficace, a tutela del singolo e della collettività.
Bergamo
Forte afflusso venerdì per tutta la giornata e sabato mattina alla Fiera di Bergamo per «PreVieni in Fiera», la due giorni parte della campagna antinfluenzale d’autunno di Regione Lombardia, promossa sotto l’egida di Promoberg da Asst Papa Giovanni XXIII e Ats Bergamo, in collaborazione con Asst Bergamo Est e Asst Bergamo Ovest.
Salgono da 7 a nove i punti vaccinali in Fiera
Moltissimi i cittadini che si sono presentati in via Lunga andando ad aggiungersi al milione di lombardi già vaccinati contro l’influenza nelle ultime settimane. Per far fronte alla grande partecipazione, la rete sanitaria ha subito attivato due ulteriori linee vaccinali, portando a nove i punti operativi complessivi.
Obiettivo: riduzione dei ricoveri
Con la gratuità estesa a tutti, l’obiettivo della campagna è ridurre complicanze e ricoveri nella stagione invernale, promuovendo una tutela capillare della salute pubblica. Le vaccinazioni proseguono fino alle 18 con orario continuato nell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina Ana, allestito in occasione della 46ª Fiera Campionaria.
