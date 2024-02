In prima fila nel Duomo di Torino, per il funerale del principe Vittorio Emanuele di Savoia, c’era sabato 10 febbraio anche il sindaco di Calvenzano, Fabio Ferla, che è stato invitato alla cerimonia in virtù del suo legame personale con la famiglia reale. «A Roma nel 2016 ho ricevuto dal principe Vittorio Emanuele, per mano di Emanuele Filiberto, la pergamena con la nomina a cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di cui oggi sono ufficiale - ha spiegato Ferla –. Da sindaco della Repubblica e da laureato in storia, tengo a sottolineare che l’unità d’Italia, della quale abbiamo celebrato il 150esimo anniversario nel 2011, è diventata realtà grazie allo spirito risorgimentale di casa Savoia. Per questo ho voluto rendere omaggio, indossando la fascia tricolore, al principe Vittorio Emanuele di Savoia, porgendo le mie condoglianze a Emanuele Filiberto». Presente al funerale anche il bergamasco Carlo Saffioti, ex consigliere di Regione Lombardia: «Ho partecipato per rispetto di una dinastia protagonista del risorgimento e dell’unità d’Italia».