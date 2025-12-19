Anche l’Università di Bergamo a caccia dell’antimateria in Antartide

La partecipazione dell’UniBg

Lavori al rilevatore di particelle

L’Università degli studi di Bergamo partecipa al progetto con un ruolo di primo piano attraverso il proprio Gruppo di Microelettronica, che insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha progettato e realizzato il circuito integrato di lettura del rivelatore, elemento centrale per il funzionamento dello strumento. Il lavoro è stato svolto dal team composto da Valerio Re, Massimo Manghisoni, Elisa Riceputi, Paolo Lazzaroni e Luca Ghislotti.