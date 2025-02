Ancora neve sulle Orobie: fiocchi sopra i 1.200 metri. Le previsioni meteo - Foto e video

Continua a nevicare almeno alle quote alte delle Orobie . Buona per le piste da sci, ma soprattutto per compensare la carenza idrica che finora aveva caratterizzato la stagione, con possibili conseguenze sulle irrigazioni della prossima primavera.

Abbondanti nevicate sopra i 1200 metri anche sabato 1 febbraio Nella mattinata di sabato 1 febbraio la neve è scesa dai 1.200 metri in su ma già nel tardo pomeriggio i fenomeni nevosi potrebbero attenuarsi. Da domenica mattina dovrebbe tornare il sole. Ecco le previsioni meteo di Luca Tirabosch i: «Tempo ancora instabile in questo primo giorno di febbraio: l’area di bassa pressione che ha coinvolto il territorio provinciale da ieri (31 gennaio ndr), si sposterà lentamente in giornata grazie alla spinta di un anticiclone in ingresso dai quadranti occidentali. Sarà il “disegno atmosferico” decisivo per il tempo della prossima settimana».

Guarda il reel della nevicata di sabato a Valcanale nei pressi del rifugio Alpe Corte:

Le temperature