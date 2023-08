Ancora temporali nella notte, il tempo migliora da mercoledì

La situazione di martedì

Nella notte su martedì si potranno avere ancora residue e locali piogge, mentre in giornata il tempo si presenterà generalmente nuvoloso ma senza precipitazioni di rilevo. Per avere un miglioramento delle condizioni atmosferiche sul territorio orobico dovremo attendere la giornata di mercoledì e da giovedì, poi, l’incremento della pressione atmosferica ripristinerà condizioni più stabili e soleggiate. Capitolo temperature: saranno in ulteriore calo sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Lo zero termico è previsto in abbassamento fin sotto i tremila metri di quota nella giornata di martedì. Ecco con gli accumuli previsti nelle prossime trentasei ore: fino a 100/120 mm sulle Orobie e rilievi in generale, fino a 50 mm nella fascia pedemontana e circa 35/40 in pianura. Atteso il quantitativo di pioggia previsto sulle Alpi Orobie, non si escludono nuovi smottamenti e frane.