Ha appena preso il via una nuova stagione congressuale per l’Anpi: stanno per affrontare i propri congressi tutte le sezioni locali, in città e provincia, in vista del Congresso provinciale, previsto il 20 febbraio. Un momento fondamentale per l’Associazione, in cui discutere i temi centrali della riflessione e dell’azione politica e rinnovare tutte le cariche, che reggeranno Comitato provinciale e sezioni locali per cinque anni.

Un momento a cui l’Anpi provinciale arriva in forte crescita. Sono aumentate infatti le Sezioni locali: nel 2016 erano 23, oggi sono 29. E sono quasi raddoppiati gli iscritti: nel 2016 erano 1.800, oggi superano i 3.200.

«Arriviamo al Congresso più forti di cinque anni fa – spiega Mauro Magistrati, presidente provinciale, che sta per chiudere il secondo mandato –. Ci sono tra i nostri iscritti sempre più donne e giovani. Da qui a fine gennaio si terranno assemblee in tutta la provincia, dalle valli alla pianura, per discutere il documento congressuale nazionale, rinnovare i Comitati di sezione ed eleggere i delegati al Congresso provinciale».

I temi del Congresso

Il Documento congressuale dice: «L’antifascismo non è nostalgia del passato ma il nome della democrazia costituzionale». «Un pensiero che sentiamo profondamente – commenta Magistrati – . Viviamo un tempo in cui la guerra è tornata a essere considerata “normale” e l’esercizio della forza prevale sul diritto. In Italia si tenta di svuotare la Costituzione dall’interno, concentrando il potere e restringendo gli spazi del dissenso. Il nostro primo impegno è la pace».

Sono molti i punti del Documento nazionale: antifascismo, pace e difesa della Costituzione, ma anche lavoro e diritti sociali, tutela dell’ambiente, antirazzismo e inclusione, trasmissione di memoria e valori della Resistenza, alleanze democratiche, opposizione alle riforme antidemocratiche. «Quasi una persona su dieci In Italia è in povertà, i salari in relazione all’inflazione sono più bassi di 30 anni fa e i femminicidi non si fermano», aggiunge Magistrati.