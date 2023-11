Apre «La Farcia Bergamo» e piazzetta Spada si illumina con Catellani&Smith

Nell’occasione è stata ricordata la figura del giornalista e direttore de L’Eco di Bergamo per più di mezzo secolo, accendendo nel contempo i fari sulla rivitalizzazione della zona. «Abbiamo pensato ad un’iniziativa solidale in un luogo speciale, dove i protagonisti sono le installazioni luminose di Catellani&Smith, insieme ai brani eseguiti da due allieve del Conservatorio di Bergamo – commenta l’organizzatore Alessandro Riva -. I fondi raccolti durante la manifestazione verranno donati alle fondazioni Armr e Amiche per la Vita, che si occupano di ricerca sulle malattie rare».