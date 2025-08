Aria fresca e temporali nel primo weekend di agosto: disagi al traffico in città - Video

Aria fresca e temporali caratterizzano questo avvio di agosto a Bergamo e provincia . Colpa di un ciclone proveniente dalla Danimarca. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un peggioramento anche per il weekend dapprima al Nord e poi al Centro proprio in concomitanza con l’esodo di milioni di italiani verso i luoghi di villeggiatura.

Allerta gialla in serata

Nella mattinata di venerdì 1 agosto abbondanti piogge hanno caratterizzato il clima in città e in molti paesi dell’hinterland. I disagi maggiori per chi era in auto: traffico intenso sull’asse interurbano e al sottopasso di Colognola per un allagamento. Allagato anche il sottopassaggio pedonale che porta d’aeroporto di Orio al centro commerciale Oriocenter. Dal pomeriggio di venerdì 1 agosto è attesa la formazione di locali rovesci e temporali su Prealpi e Pianura. «Dalla tarda serata generale aumento della probabilità di temporali sui settori prealpini e di alta pianura occidentali, in questa fase anche più organizzati e intensi» si legge nel bollettino del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali.