Aria più pulita a scuola, al Lussana consegnati i primi cinque sanificatori d’aria

Sono stati consegnati lunedì 10 ottobre al liceo scientifico Lussana i primi cinque sanificatori acquistati dall’Amministrazione provinciale e destinati ai laboratori delle scuole superiori di città e provincia. Saranno in tutto 222 quelli che l’Amministrazione di via Tasso consegnerà agli istituti che ne hanno fatto richiesta. È il contributo che la Provincia ha voluto dare alle scuole per garantire a ragazzi e docenti un’aria più pulita all’interno delle aule: per la prima volta quest’anno, dopo lo scoppio della pandemia a marzo del 2020, il ritorno in classe è avvenuto senza restrizioni né obblighi sulle mascherine. Resta però la necessità di garantire luoghi il più possibile areati soprattutto in vista della stagione più fredda, e considerando il fatto che il virus continua a circolare. In questo contesto s’inserisce il progetto della Provincia, avviato in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale nel gennaio di quest’anno, quando è stata avviata una ricognizione nelle scuole superiori della Bergamasca. Le richieste relative all’installazione dei sanificatori sono arrivate da 44 istituti e saranno soddisfatte nel giro ormai di qualche giorno.