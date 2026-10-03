Armato di coltello minaccia un giovane davanti a Palazzo Frizzoni: bloccato dagli agenti

Il 31enne è stato individuato grazie alla segnalazione di un cittadino, che si è avvicinato per indicare l’uomo armato di coltello, mentre tentava di allontanarsi. Un testimone ha riferito agli agenti di averlo visto minacciare e insultare ad alta voce un giovane, per poi disfarsi del coltello gettandolo nell’erba alla vista delle forze dell’ordine. Accompagnato al comando per accertamenti, è risultato avere precedenti per rissa e lesioni personali aggravate. È stato denunciato per minaccia e violazione delle norme sul porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.