Armato di coltello minaccia un giovane davanti a Palazzo Frizzoni: bloccato dagli agenti
L’INTERVENTO. Individuato grazie alla segnalazione di un cittadino, che lo ha indicato agli agenti mentre tentava di allontanarsi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Intervento della polizia locale per una lite tra due persone nei giardini di piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre. Gli agenti hanno bloccato un uomo di 31 anni, di origine indiana, che avrebbe minacciato un giovane con un coltello.
Il 31enne è stato individuato grazie alla segnalazione di un cittadino, che si è avvicinato per indicare l’uomo armato di coltello, mentre tentava di allontanarsi. Un testimone ha riferito agli agenti di averlo visto minacciare e insultare ad alta voce un giovane, per poi disfarsi del coltello gettandolo nell’erba alla vista delle forze dell’ordine. Accompagnato al comando per accertamenti, è risultato avere precedenti per rissa e lesioni personali aggravate. È stato denunciato per minaccia e violazione delle norme sul porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
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