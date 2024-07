Asfaltature al via, dal 5 agosto tocca alla circonvallazione: i lavori saranno di notte

Da lunedì 29 luglio prende il via il tradizionale piano asfaltature, con un cronoprogramma dettagliato che porterà i lavori a chiudersi in tempo per la riapertura delle scuole. Come ogni estate, sono pronte a partire le operazioni di maquillage delle strade cittadine, in particolare quelle più battute che in condizioni di traffico «normale» difficilmente si potrebbero realizzare senza gravi ripercussioni.

Un esempio su tutti è la circonvallazione che in parte, sarà oggetto di lavori: da via Martinella, al confine tra Bergamo e Torre Boldone, sino sopra la via Zanica (al limite di competenza della Provincia di Bergamo). Asfaltature in corso anche in via Borgo Palazzo, Zambonate, Statuto e Carducci, per citare alcuni tra i tratti più significativi. I cantieri che possono creare problemi nonostante la «calma» agostana si faranno di notte, è il caso della circonvallazione, dal 5 agosto, ma non solo. Continua ad essere un’estate calda dunque per la città, con i tanti cantieri aperti. Ricordiamo quelli in corso in viale Giulio Cesare, per il ponte della linea del tram Teb 2, la posa del teleriscaldamento e il Gewiss stadium. Lavori che dovrebbero terminare (questa la tabella di marcia) entro il 31 agosto.

I primi interventi

E dal 29 luglio si inaugura la stagione estiva delle asfaltature, un classico per Palafrizzoni. «L’importo stanziato sul 2024 è di un milione e 200mila euro, di cui una parte consistente sarà utilizzata per le asfaltature in programma nelle prossime settimane – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. Il Comune di Bergamo conta 298 chilometri di strade, a cui si aggiungono i marciapiedi. La programmazione viene fatta a rotazione partendo dalle strade più ammalorate, mettendole in manutenzione. Purtroppo non si riesce a fare tutto, perché i chilometri sono tanti e le risorse limitate». I lavori, si diceva, sono previsti da lunedì 29 luglio. Il primo cantiere in programma è in via Longuelo, nel tratto tra via Lochis e via Astino. Dal 31 luglio è prevista la via San Sebastiano (tra il civico 31 e via Gen.Marieni), quindi sui Colli. Successivamente gli operai si sposteranno in via Borgo Palazzo, tra via Rovelli e piazza Sant’Anna. Queste asfaltature si faranno in orario diurno (dalle 7,30 alle 17). Previsto il rifacimento del manto stradale, tra la fine di agosto e il 12 settembre, anche in via Boccola (compreso il tratto di via Fara), il parcheggio di via Grossi e via Zambonate.

Le fasi più complesse