Cronaca / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025

Asfaltature a Bergamo, chiuse di notte le vie Previtali e Palma il Vecchio

FINO A VENERDÍ. Lavori notturni per la manutenzione stradale tra le vie Previtali e Palma il Vecchio, in centro.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

I lavori iniziati ieri
I lavori iniziati ieri
(Foto di Bedolis)

Per consentire l’intervento di sistemazione dell’asfalto, da lunedì 25 e fino a venerdì 29, dalle ore 20 alle 6, è chiuso al traffico veicolare il tratto di via Previtali e Palma il Vecchio, a Bergamo.

Le limitazioni sono in vigore da via Previtali (incrocio con via San Bernardino) a via Palma il Vecchio (incrocio con via Broseta), come disposto da un’ordinanza emessa dal Comune. Dal provvedimento sono esclusi i residenti. I

lavori, che sono partiti sui marciapiedi e la strada in via Previtali, proseguiranno nelle prossime nottate, in modo da interferire il meno possibile sulla viabilità. Sui cartelli affissi dal Comune per avvisare la cittadinanza si legge l’invito alla «collaborazione per non intralciare l’intervento in corso, osservando i divieti e prestando particolare attenzione nei pressi del cantiere».

Bergamo
politica
governo
Pubblica amministrazione, PA
Davide Amato