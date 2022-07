Assenze per Covid, estate difficile negli ospedali bergamaschi

Il contagio Covid corre anche tra il personale ospedaliero. Sempre più medici, infermieri e amministrativi sono costretti a casa in isolamento dopo aver contratto il virus. E con i pazienti positivi in aumento, le ferie e ora il nuovo impegno per le quarte dosi da somministrare anche agli over 60, le aziende corrono ai ripari con le riorganizzazioni, per non compromettere le prestazioni sanitarie. La conferma arriva dalle Asst bergamasche. All’ospedale cittadino «Papa Giovanni» i contagi hanno causato assenze dal lavoro «trasversali», che riguardano tutte le tipologie di personale. In particolare, su 4.600 dipendenti, dal 1° giugno al 7 luglio scorso gli operatori che hanno effettuato assenze per malattia sono complessivamente 469 rispetto alle 336 persone assenti nello stesso periodo del 2021.