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Cronaca / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Assunzione della Vergine, alle 11 la Messa con il Vescovo

LA CELEBRAZIONE. In Santa Maria Maggiore con il Vescovo, con la prima esecuzione tratta dalla «Missa De Beata Virgine» dedicata a monsignor Beschi.

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Assunzione della Vergine, alle 11 la Messa con il Vescovo
Il Vescovo durante la Messa del 2025

Domenica 15 agosto alle 11, per la solennità dell’Assunta, il Vescovo Francesco Beschi presiederà la Messa nella basilica di Santa Maria Maggiore. Parteciperà il Capitolo della Cattedrale, alla presenza delle autorità cittadine e della Mia (Opera di Misericordia maggiore).

Il servizio musicale sarà curato dalla Cappella musicale diretta dal Maestro Cristian Gentilini, all’organo il Maestro Roberto Mucci. Si terrà la prima esecuzione in assoluto tratta dalla «Missa De Beata Virgine», composta dal Maestro Gentilini, dedicata al Vescovo.

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La Messa delle 12,15 sarà soppressa. Alle 17,30 Rosario meditato e alle 18 Messa vespertina celebrata da don Gilberto Sessantini, priore della basilica. Sarà esposto l’arazzo cinquecentesco raffigurante l’Assunta.

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don Gilberto Sessantini
Roberto Mucci
Cristian Gentilini
Francesco Beschi
Opera di Misericordia maggiore