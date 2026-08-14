Ferragosto a Bergamo: tutte le proposte tra città e provincia

Per chi quest’anno non parte per le vacanze e trascorre Ferragosto nella Bergamasca, ma anche per i turisti che hanno scelto Bergamo come meta per qualche giorno, le alternative non mancano. Musei e luoghi solitamente meno accessibili, concerti e serate danzanti, feste patronali e sagre di paese, escursioni in montagna, mercatini e appuntamenti per famiglie compongono un calendario che dal 15 agosto accompagna tutto il fine settimana e prosegue nei giorni immediatamente successivi.

Le possibilità sono molto diverse tra loro: si può trascorrere la giornata tra musei e spazi espositivi, scoprire i sotterranei di Città Alta, scegliere una serata di musica, salire verso le valli per assistere all’apertura delle Cascate del Serio o all’illuminazione della Diga del Gleno, oppure ritrovare l’atmosfera delle tradizionali feste di San Rocco e dell’Assunta nei paesi della provincia.

I musei di Bergamo

Per chi vuole dedicare Ferragosto all’arte, l’Accademia Carrara resta aperta sia sabato 15 sia domenica 16 agosto, dalle 10 alle 19. I capolavori della pinacoteca accompagnano i visitatori lungo un percorso che attraversa sei secoli di storia dell’arte, dal Trecento all’Ottocento. Una possibilità utile anche nelle ore più calde: il museo mantiene infatti una temperatura di circa 20 gradi per ragioni di conservazione delle opere. Fino al 20 settembre è inoltre previsto l’ingresso gratuito per gli over 65. Trovi qui ulteriori informazioni.

L’Accademia Carrara Aperta a Ferragosto anche la GAMeC in via San Tomaso: sabato 15 agosto l’orario è dalle 10 alle 19, con chiusura della biglietteria alle 18. Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto 8 euro. Tra le proposte visitabili c’è «Eau», personale dell’artista angolana-portoghese Ana Silva, aperta fino al 6 settembre, insieme al percorso «Una galleria, tante collezioni».

Palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, sarà aperto il 15 agosto dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito.

Un’altra possibilità è il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi, che con l’orario estivo prevede per sabati, domeniche e festivi l’apertura dalle 10 alle 18. Il biglietto unico, valido anche per il Museo Archeologico, costa 3 euro e non è necessaria la prenotazione.

Ferragosto è anche un’occasione per vedere una Bergamo normalmente nascosta allo sguardo. Sabato 15 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, apre al pubblico la Fontana del Lantro , in via della Boccola 2, sotto la chiesa di San Lorenzo. Si tratta di una delle grandi cisterne storiche di Città Alta, caratterizzata dalle volte in pietra e legata all’antico sistema di approvvigionamento idrico della città. Le visite sono organizzate dal Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole e l’ingresso è gratuito. Non è necessaria la prenotazione: l’accesso avviene in gruppi contingentati ed è richiesto l’uso di scarpe chiuse con suola antiscivolo.

Musica e concerti

La sera del 15 agosto Edoné torna a parlare bergamasco con il Bepi & The Prismas . Il concerto, a ingresso gratuito, è in programma alle 21 nell’ambito di «Bell’e Buono», la rassegna che porta nel parco sapori e atmosfere del Sud Italia. Sul palco Tiziano Incani, il Bepi, insieme alla sua storica formazione: rock, country, dialetto e ironia per uno degli appuntamenti più riconoscibili del Ferragosto cittadino.

Il Bepi all’Edonè Per chi preferisce salsa e bachata, invece, c’è il Bergamo Latin Festival a ChorusLife, che fino a domenica 16 anima Piazza del Sagittario. Ogni sera l’area food & beverage apre alle 19, con proposte italiane e sudamericane; dalle 20.15 alle 21 sono previsti stage gratuiti e dalle 21 a mezzanotte spazio a ballo, dj set, animazione e spettacoli.

La sera di Ferragosto il programma prevede uno stage di bachata con Dance Project School, seguito da una serata con Dance Project School e Rosy Dance ASD, il dj set di Negrito e gli spettacoli «Amorcito» e «Happy Birthday». Domenica 16 il gran finale parte alle 20.15 con uno stage di salsa portoricana; dalle 21 tornano ballo e dj set, mentre a chiudere il festival sarà la Latinos Music Band dal vivo.

Le celebrazioni religiose

Nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto, Borgo Santa Caterina entra nel vivo della 424ª Festa dell’Apparizione , una delle ricorrenze più radicate della città. Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 agosto il Santuario della Beata Vergine Addolorata resta aperto con orario continuato.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello di lunedì 17: dalle 20.30, nell’area di piazzale Goisis, il Corpo Musicale «Gioacchino Rossini» di Palazzago accompagnerà l’attesa e alle 21 è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico, offerto da Atalanta B.C. Il giorno dell’Apparizione, martedì 18 agosto, alle 20 sono in programma i Vespri solenni e alle 20.30 partirà la storica processione con il Simulacro della Beata Vergine Addolorata, presieduta dal Vescovo Francesco Beschi e accompagnata lungo le vie del Borgo illuminate dalle tradizionali luminarie lauretane.

Le feste di paese

Ferragosto nella Bergamasca resta legato anche alle feste patronali, che in diversi paesi diventano un’occasione per far ritrovare residenti, villeggianti e chi è tornato in paese per qualche giorno.

A Vigolo, sul lago d’Iseo, si celebra la 48ª edizione della sagra dedicata a Santa Maria Assunta. Il momento centrale arriva proprio il 15 agosto con le celebrazioni dell’Assunta: alle 17 sono previsti i Vespri e la processione per le vie del paese; alle 20 la rievocazione storica del gruppo «Spirito Orobico», pensata per riportare nel borgo atmosfere e tradizioni del passato.

Poco distante, a Parzanica, il fine settimana è dedicato a San Rocco. La festa unisce lo stand gastronomico, con specialità della cucina locale, e l’esibizione di diverse band. Il momento religioso più sentito è quello di domenica 16 agosto, con la tradizionale «messa all’incanto» della statua del Santo alle 15: durante la celebrazione viene assegnato l’onore di portarla in processione. Al termine della Messa la statua attraversa le vie del paese accompagnata dalla comunità e dai fedeli.

Sul lago, anche Riva di Solto rinnova la festa di San Rocco con uno degli appuntamenti più scenografici del periodo: i lumini sull’acqua. Domenica sera le piccole candele vengono lasciate galleggiare sul lago, formando una distesa luminosa visibile dalla riva; lo spettacolo è previsto intorno alle 22 e viene riproposto anche la sera successiva, quando dalla sponda partono anche le barche illuminate. Attorno alla festa non mancano cucina, tombolate, musica dal vivo e animazione per bambini.

Lumini sul lago a Riva di Solto, nel 2025 Anche Piario, in Val Seriana, celebra San Rocco con una festa ormai storica. Dal 14 al 16 agosto torna la Sagra di San Rocco, giunta alla 57ª edizione, con tre giornate dedicate a convivialità, buon cibo, musica, intrattenimento e proposte per tutta la famiglia. La sera di Ferragosto è previsto uno dei momenti più attesi: alle 22 lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo sopra il paese.

In Val Seriana

Per chi vuole alternare feste e passeggiate a una proposta culturale, sabato 15 agosto a Clusone è possibile visitare il Museo Moto e Motori, aperto dalle 15.30 alle 19. Una possibilità in più per il pomeriggio di Ferragosto nel centro seriano, soprattutto per gli appassionati di storia dei motori.

Sempre a Clusone prosegue inoltre la rassegna di visite guidate «I Grandi Classici», dedicata ad alcuni dei monumenti simbolo della città, dall’Orologio Planetario Fanzago alla Danza Macabra e all’Oratorio dei Disciplini. L’appuntamento per il 15 agosto è alle 15.30. Qui ulteriori info e prenotazioni a questo link .

A Villa d’Ogna prosegue invece fino al 16 agosto la Mostra del Fungo e della Natura, giunta alla 50ª edizione: un’intera manifestazione dedicata alla conoscenza dei funghi grazie al lavoro dell’Associazione Micologica Bresadola.

La storica Mostra del fungo a Villa d’Ogna Il weekend di Ferragosto coincide anche con gli ultimi giorni de Lo spirito del pianeta ad Albino, il festival che permette di scoprire le culture dal mondo. Nella serata del 15 il palco principale sarà occupato dalle 21.30 dal gruppo Irlanda Ar an Talamh, mentre domenica 16 dalle 21 gran finale con tutti i gruppi.

In Val di Scalve

Tra gli appuntamenti più suggestivi del 15 agosto c’è «Luce per Ricordare» alla Diga del Gleno, in Val di Scalve. Dalle 19 alle 23.30 torna ad accendersi l’installazione luminosa realizzata sui ruderi della diga: un percorso simbolico dal buio della tragedia alla luce della speranza, accompagnato da un momento dedicato alla storia e alla memoria. Per l’occasione è previsto il servizio di bus navetta tra Vilminore e Pianezza fino a mezzanotte e sono indicate possibilità di ristoro a Pianezza, Nona e al Chiosco della Diga del Gleno.

«Luce per Ricordare» alla Diga del Gleno L’appuntamento fa parte di una settimana particolarmente ricca per la Val di Scalve, tra Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore, con feste patronali, iniziative culturali, musica e attività per famiglie. Puoi scoprire qui tutti gli eventi.

A San Pellegrino

Per chi cerca una serata di Ferragosto più classica, San Pellegrino Terme conferma il tradizionale spettacolo pirotecnico. L’appuntamento è per sabato 15 agosto alle 22 in viale Papa Giovanni XXIII: mezz’ora di fuochi e giochi di luce nel centro della cittadina termale. La partecipazione è gratuita.

In montagna

Per chi preferisce trascorrere Ferragosto camminando, la proposta più impegnativa tra quelle in calendario porta in Val Brembana. Sabato 15 e domenica 16 agosto è organizzato un trekking di due giorni con pernottamento al Rifugio Cesare Benigni, sopra Averara. Il percorso misura complessivamente 20 chilometri con 1.400 metri di dislivello positivo, distribuiti sulle due giornate. Partenza sabato alle 8.30 e rientro previsto domenica alle 17; il costo è di 70 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Domenica 16 agosto torna poi uno degli spettacoli naturali più attesi dell’estate bergamasca: la terza apertura stagionale delle Cascate del Serio a Valbondione . Il rilascio dell’acqua è previsto dalle 11 alle 11.30. Tra i punti indicati per assistere allo spettacolo c’è l’Osservatorio di Maslana, raggiungibile con circa un’ora e mezza di cammino; in alternativa le cascate possono essere osservate anche dai rifugi di Lizzola, raggiungibili tramite seggiovia.

Per le famiglie

Tra le alternative per chi passa il fine settimana con i bambini c’è il Parco Paleontologico di Cene , aperto sabato 15 e domenica 16 agosto. Il parco propone un percorso dedicato ai fossili e alla storia preistorica del territorio; per il fine settimana di Ferragosto l’apertura è dalle 14 alle 19.

Lunedì 17 agosto è invece il giorno della 44ª Minimarcia di Berto il Castoro a Selvino, storica manifestazione non competitiva che attraversa vie, piazze e parchi del paese. Il tema dell’edizione 2026 è «Magico», con un percorso ispirato a incantesimi, bacchette e pozioni. Qui tutte le info.

Sul Sebino

Per chi vuole un programma più tranquillo, Sarnico propone il Mercatino sul Lungolago sia sabato 15 sia domenica 16 agosto. Le bancarelle saranno presenti dalle 9 alle 20 sul Lungolago Garibaldi, nell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco con l’Associazione Passaparola di Agata Caminiti.

A pochi chilometri di distanza, anche Castro festeggia Ferragosto sul lago. Sabato 15 agosto, nell’ambito di «Ferragosto in piazza» , lo stand gastronomico è attivo dalle 19 alle 22 e la serata musicale prevede un tributo ai Pooh.

Altri eventi

Per Ferragosto è già nel pieno del programma anche la Gerundium Fest di Casirate d’Adda , che quest’anno prosegue per 27 sere, dall’11 agosto al 6 settembre. La grande festa ispirata alle atmosfere dell’Oktoberfest apre ogni sera dalle 18.45 e affianca ristorazione, birra, spazi per bambini e concerti.

Sabato 15 agosto sul palco, dalle 22.30, è prevista la party dance anni Ottanta de «Gli anni 80 il ritorno»; domenica 16 tocca invece a «Jovanotte», tributo a Jovanotti, mentre lunedì 17 arriva «Giovani Wannabe», dedicato ai Pinguini Tattici Nucleari. L’ingresso nelle serate ordinarie è libero; per l’area ristorante dedicata alle specialità altoatesine è invece obbligatoria la prenotazione attraverso il sito della Gerundium Fest.

Per chi può allungare il Ferragosto di qualche giorno, martedì 18 agosto prende il via a Cologno al Serio la 29ª Festa Bikers, in programma fino al 23 agosto. Il motoraduno unisce passione per le due ruote, concerti e solidarietà ed è organizzato con finalità benefiche. Tra gli appuntamenti annunciati nei primi giorni c’è la Country Night di mercoledì 19 agosto; la manifestazione proseguirà poi con la programmazione musicale fino alla domenica. Tutti gli aggiornamenti a questo link.