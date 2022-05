Astino, la stagione estiva è ai blocchi di partenza

Ultimi preparativi in vista dell’apertura dei locali estivi ad Astino. Nella giornata di domenica 29 maggio le attività di ristorazione che hanno in gestione gli spazi dell’antico monastero stavano prendendo le misure in vista del debutto. Piantine alla mano si procede alla pulizia degli ambienti e agli allestimenti che accoglieranno gli ospiti fino a settembre.