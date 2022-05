Astino, uno spettacolo la fioritura del lino. Quest’anno è arrivata in anticipo

C’è chi se lo è segnato sul calendario, l’appuntamento con la fioritura del lino, nei primi dieci giorni di giugno. Ma quest’anno la natura sorprende: ad Astino, tra frutteti e vitigni, già si assiste ad un’esplosione azzurro-lilla. È bene che gli interessati anticipino la visita per non perdere lo spettacolo della natura. E dell’uomo, che pazientemente ha lavorato il terreno negli anni affaticato dalle colture intensive e che lo ha riseminato, con la nuova essenza (in realtà in passato in provincia c’erano coltivazioni di lino). Il progetto è del Linificio e canapificio nazionale di Villa d’Almè, nato nei campi messi a disposizione dalla Fondazione Misericordia Maggiore con l’Orto botanico «Lorenzo Rota» e il Parco dei Colli di Bergamo.