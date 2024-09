Atalanta-Arsenal, il Comune estende orari e perimetro delle limitazioni alla vendita di alcolici

Le disposizioni

Dalle 9 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 settembre, «è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi , nonché bevande in contenitore di vetro o similari e in lattina. Nei pubblici esercizi con le sole caratteristiche dei ristoranti, è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle pertinenze regolarmente autorizzate». Inoltre, «è fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro o similari e in lattina».

In poche parole , è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, in bar, negozi e supermercati, con gradazione superiore ai 5 gradi e di bevande in lattina o in contenitori di vetro. Soltanto nei ristoranti il divieto non sarà in vigore, purché la somministrazione avvenga durante il consumo di alimenti e all’interno dei locali.

L’area interessata dal provvedimento

- Circonvallazione Fabriciano;

- Via Tremana, tratto compreso fra la Circonvallazione Fabriciano e Viale Giulio Cesare;

- Piazza Pacati;

- Viale Giulio Cesare, tratto compreso fra Via Buttaro e Via Tremana;

- Circonvallazione Plorzano;

- Via delle Valli;

- Circonvallazione Mugazzone;

- Circonvallazione Paltriniano;

- Via S. Bernardino, dall’intersezione con la Circonvallazione Paltriniano a Largo Tironi;

- Via Carducci;

- Via Salvo d’Acquisto;

- Via Corpo Italiano di Liberazione;

- Via XXIV Maggio;

- Via Statuto, tratto compreso fra le vie XXIV Maggio e Santa Lucia;

- Via Santa Lucia;

- Via Rosmini;

- Largo Adua;

- Centro storico di Città Alta (area ricompresa nel perimetro delle Mura Venete), ivi comprese le vie Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno, Largo di Porta S. Alessandro;

- Via Maironi da Ponte;

- Via Ruggeri da Stabello, tratto compreso tra l’intersezione con la via Maironi da Ponte e la Circonvallazione Fabriciano.