Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Atalanta, l’allenamento della vigilia: c’è Kolasinac, chance di convocazione - Foto

CALCIO. Verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, primo allenamento in gruppo per il difensore bosniaco.

Redazione Web
Redazione Web
Sead Kolasinac sul campo di allenamento alla vigilia di Atalanta-Slavia Praga
Sead Kolasinac sul campo di allenamento alla vigilia di Atalanta-Slavia Praga
(Foto di Afb)

Bergamo

Buone notizie in casa Atalanta. Per l’allenamento alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga - mercoledì 22 ottobre a Bergamo, fischio d’inizio alle 21 - è rientrato Sead Kolasinac, difensore bosniaco reduce dalla rottura del legamento crociato nel mese di aprile.

Scamacca, uno dei più attesi
Scamacca, uno dei più attesi
(Foto di Afb)
Zalewski, tra i convocati già contro la Lazio
Zalewski, tra i convocati già contro la Lazio
(Foto di Afb)

Rientrano Kossounou e Bellanova

Chance di convocazione per Kolasinac: difficile vederlo in campo - dal primo minuto o a partita in corso - ma può portare in panchina la sua esperienza e proseguire il percorso di avvicinamento al pieno reintegro nell’organico a disposizione di Juric. Più possibilità per Kossounou e Bellanova: a maggior ragione dopo il nuovo infortunio di Scalvini, che rientrerà tra circa tre settimane, dopo la prossima sosta per le nazionali.

Sulla destra Odilon Kossounou
Sulla destra Odilon Kossounou
(Foto di Afb)
In primo piano Raoul Bellanova
In primo piano Raoul Bellanova
(Foto di Afb)

Verso lo Slavia Praga

Alle 17,15 alla New Balance Arena parlerà in conferenza stampa Jindrich Trpisovsky. Alle 20 sarà il turno di Ivan Juric con Berat Djimsiti.

Al centro Ivan Juric
Al centro Ivan Juric
(Foto di Afb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Sead Kolasinac
Ivan Juric
Berat Djimsiti
Atalanta
Slavia Praga