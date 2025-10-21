Sport / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025
Atalanta, l’allenamento della vigilia: c’è Kolasinac, chance di convocazione - Foto
CALCIO. Verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, primo allenamento in gruppo per il difensore bosniaco.
Bergamo
Buone notizie in casa Atalanta. Per l’allenamento alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga - mercoledì 22 ottobre a Bergamo, fischio d’inizio alle 21 - è rientrato Sead Kolasinac, difensore bosniaco reduce dalla rottura del legamento crociato nel mese di aprile.
Rientrano Kossounou e Bellanova
Chance di convocazione per Kolasinac: difficile vederlo in campo - dal primo minuto o a partita in corso - ma può portare in panchina la sua esperienza e proseguire il percorso di avvicinamento al pieno reintegro nell’organico a disposizione di Juric. Più possibilità per Kossounou e Bellanova: a maggior ragione dopo il nuovo infortunio di Scalvini, che rientrerà tra circa tre settimane, dopo la prossima sosta per le nazionali.
Verso lo Slavia Praga
Alle 17,15 alla New Balance Arena parlerà in conferenza stampa Jindrich Trpisovsky. Alle 20 sarà il turno di Ivan Juric con Berat Djimsiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA