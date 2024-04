Atalanta - Liverpool: la gioia dei tifosi al Gewiss Stadium - Foto e video

Dentro il Gewiss sale l’attesa per l’inizio del match con il Liverpool. I tifosi bergamaschi sono arrivati allo stadio molto presto e sono subito entrati. Il clima è quello dei giorni di festa e delle grandi occasioni. C’è il tutto esaurito con oltre 14mila spettatori . Si attende una coreografia speciale per questo match.

La rappresentanza inglese inizia a farsi più evidente nei locali, con tavolini dove sono protagonisti i boccali di birra. L’atmosfera è serena, il concentramento più rilevante dei tifosi inglesi è avvenuto in piazzale Alpini dove sono partiti con i bus navetta per raggiungere il settore ospiti del Gewiss Stadium . Gli inglesi hanno portato a Bergamo anche il loro pullman con guida a sinistra e la targa inglese.

I primi tifosi a Bergamo da mercoledì

Già mercoledì qualche supporter inglese si è visto in Città Alta. Bastava appunto andare sulla Corsarola verso pranzo: eccoli, e non erano certo l’idealtipo degli hooligans minacciosi. Qualche gruppetto sugli «anta», un fare bonario e la voglia di scambiare due chiacchiere con i bergamaschi, e intanto via a godersi una giornata da turista. Ma quanti saranno i tifosi inglesi? Nel settore ospiti (sold out) ce ne saranno 500 più indicativamente altri 200-250 in uno spazio dedicato della Tribuna Centrale.