Atalanta-Liverpool: tifosi inglesi in città, oggi attesa l’«ondata rossa» - Foto

Se tutte le strade portano a Roma, tutte le squadre portano sulla Corsarola. Turno dopo turno, è il cuore antico di Bergamo a segnare le tappe d’avvicinamento a un appuntamento europeo: per capire che l’Atalanta è sinonimo d’Europa, di idiomi che s’intrecciano e di sciarpe che si mescolano, basta salire in Città alta. È stato così anche mercoledì, in una vigilia che sino a sera non ha consegnato particolari orde di tifosi inglesi. Ma per trovare i primi supporter del Liverpool bastava appunto andare sulla Corsarola verso pranzo: eccoli, e non erano certo l’idealtipo degli hooligans minacciosi. Qualche gruppetto sugli «anta», un fare bonario e la voglia di scambiare due chiacchiere con qualche bergamasco, e intanto via a godersi una giornata da turista. Ma quanti saranno i tifosi inglesi? Nel settore ospiti (sold out) ce ne saranno 500 più indicativamente altri 200-250 in uno spazio dedicato della Tribuna Centrale.