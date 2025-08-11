Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

Atalanta, martedì la ripresa degli allenamenti. Mercoledì a porte aperte allo stadio

CALCIO. Nerazzurri al lavoro per preparare il Trofeo Bortolotti contro la Juventus e poi l’esordio in campionato con il Pisa.

Redazione Web
Redazione Web

Juric e il direttore sportivo Tony D’Amico
Juric e il direttore sportivo Tony D’Amico

Bergamo

Dopo le due amichevoli in meno di due giorni, sabato 9 agosto in Germania contro il Colonia e domenica 10 a Zingonia contro l’Opatija, l’Atalanta tornerà ad allenarsi agli ordini di Juric nella mattinata di martedì 12. Per prepararsi alla sfida di sabato 16 contro la Juventus, allo stadio di Bergamo, per il Trofeo Bortolotti, e quindi all’esordio in campionato contro il Pisa.

L’allenamento a porte aperte

Sempre allo stadio di Bergamo è in programma, per mercoledì 13 agosto alle 18, un allenamento a porte aperte. Cancelli aperti dalle 17 in Curva Nord, l’occasione per un saluto estivo tra squadra e tifosi verso il via della stagione.

Biglietti per il Pisa

Intanto, è scattata la vendita dei biglietti per Atalanta-Pisa, prima giornata di campionato, in programma a Bergamo domenica 24 agosto, fischio d’inizio alle 20,45. Tagliandi disponibili in Curva Sud, Tribuna Ovest e Rinascimento, esauriti gli altri settori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Pisa
sport
Calcio
Atalanta
Juventus