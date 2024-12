«Atalanta: una vita da Dea», il docu-film che racconta la vittoria dell’Europa League. Guarda il trailer

Molto più di un documentario: un viaggio intenso e travolgente dentro il mondo Atalanta, la «regina delle provinciali» trasformatasi in «regina d’Europa», che prende vita durante la settimana più importante e decisiva della storia nerazzurra. È la settimana della Finale di Coppa Italia con la Juve e dello scontro impossibile con gli invincibili del Bayer Leverkusen, nella storica finale di Europa League di Dublino, per abbracciare momenti storici e iconici del Club. Un viaggio esclusivo e romantico, per chi ama il calcio, lo sport e la libertà di sognare.