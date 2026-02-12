Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Atb e Teb, il servizio per carnevale: il 16 e 17 febbraio in vigore l’orario del sabato

LE INFO. I tram circoleranno con frequenza ogni 15 minuti, nessuna variazione per le funicolari.

Redazione Web
Redazione Web
Un autobus a Porta Nuova
Un autobus a Porta Nuova
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Variazioni alle corse di Atb e Teb per il Carnevale, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Le linee Atb circoleranno con orario del sabato senza corse scolastiche, mentre le funicolari seguiranno il regolare orario del giorno.

Teb, corse ogni 15 minuti

Nei due giorni di sospensione delle lezioni, Teb applica l’orario feriale non scolastico, con frequenza di un tram ogni 15 minuti. Ricordando che la linea T1 è temporaneamente sospesa all’altezza della fermata di «Bergamo Bianzana», con collegamento con navette sostitutive fino al capolinea della nuova linea e-Brt di Atb in via Bono. Durante le vacanze scolastiche viene sospeso anche il servizio di corse autobus aggiuntive tra Bergamo e Ranica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ranica
Tempo libero
Vacanze
Festività
Turismo
Vita quotidiana
Atb
Teb