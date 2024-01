Ats Bergamo: nominata la direzione strategica

Il direttore generale dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, Massimo Giupponi, ha completato la squadra che lo affiancherà nel mandato: la dottoressa Nicoletta Castelli è stata nominata direttore sanitario, il dottor Alessandro Petillo è il nuovo direttore amministrativo, la dottoressa Barbara Caim i è direttore sociosanitario. «A pochi giorni dalla mia conferma alla guida di Ats Bergamo – commenta il direttore generale Massimo Giupponi –, facendo tesoro dell’esperienza del mandato appena concluso, ho ritenuto di chiamare accanto a me delle persone e dei professionisti con esperienza e dotati di capacità multidisciplinari, con i quali progettare e costruire l’Ats del futuro».

Direttore sanitario: dottoressa Nicoletta Castelli

Di Lecco, proviene dall’ATS Brianza, dove dal 2017 è Direttore del Dipartimento di Igiene e

Nicoletta Castelli Prevenzione Sanitaria, con una parentesi nel 2018 quale Direttore Sanitario facente funzioni. Laureata in Medicina a Pavia, ha conseguito la Specializzazione in Malattie Infettive a Genova, oltre a un Master di I° livello in Educazione Sanitaria a Pavia e uno di II° Livello in E-Medicine a Firenze. Ha collaborato con l’AUSL Valle d’Aosta per l’attivazione del registro tumori e ha diretto l’Area Igiene e Prevenzione Ambienti di vita dell’ASL di Sondrio. Ha frequentato il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie.

Direttore Amministrativo: dottor Alessandro Petillo

Laureato in Giurisprudenza, di Milano, 50 anni, vanta comprovata e pluriennale esperienza nella gestione amministrativa di Aziende Sanitarie, dove ha operato a più livelli e in differenti

Alessandro Petillo settori: nelle Risorse Umane al San Carlo di Milano, gli Affari Generali dell’ASST Santi Paolo e Carlo, al Besta prima negli Affari Generali poi nella gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e di seguito alla Formazione. Ha diretto il Dipartimento Amministrativo dell’ASST di Crema e dal 2021 è Dirigente Amministrativo all’ASST Rhodense, al Marketing dei Servizi e agli Acquisti.

Direttore Sociosanitario: dottoressa Barbara Caimi

Milanese, medico specializzato in Cardiologia. Presso SDA Bocconi ha frequentato la School of Management, oltre alla frequenza del Master di II° livello in Gestione dell’Innovazione in Sanità (presso PoliMi). In PoliS Lombardia ha frequentato il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa e quello rivolto ai Direttori di Azienda Sanitaria. Presso gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio si è occupata di Cardiologia in Geriatria Riabilitativa e nel Day Hospital Cardiologico, con la responsabilità

Barbara Caimi delle attività di direzione in ambito sociosanitario. È stata Responsabile del Poliambulatorio, Cronicità e Day Hospital, ha diretto l’Unità Operativa Complessa Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione. Direttore Sanitario della Centrale Unica Regionale Dimissioni Post-Ospedaliera, dal 2022 è Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, sempre al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Vanta numerose pubblicazioni, anche in lingua inglese.