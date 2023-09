Atti osceni al parco Suardi, arrestato dalla polizia

La polizia di Stato è intervenuta sabato pomeriggio, 23 settembre, al parco Suardi di Bergamo e ha arrestato un uomo per atti osceni. È successo verso le 17, davanti a mamme e bambini che stavano trascorrendo il pomeriggio al parco. È stata proprio una mamma a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine segnalando la presenza dell’uomo che si abbassava i pantaloni compiendo atti osceni. Una Volante è intervenuta e lo ha arrestato: 39 anni, di origini senegalesi, lunedì sarà processato per direttissima. Durante l’estate era già stato denunciato per altri episodi simili nello stesso parco e nel parco del Galgario.