Auto distrutta dalle fiamme in via San Giorgio, illesa la conducente

Un incendio ha gravemente danneggiato una Lancia Y, stamattina, venerdì 3 febbraio, intorno alle 9.20, in via San Giorgio a Bergamo. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo l’incrocio con via Baschenis, mentre il veicolo procedeva in direzione di largo Tironi. L’auto, di proprietà di una 53enne di Bergamo, proveniva da via Mai e, secondo quanto ha affermato dalla conducente, già da qualche chilometro mostrava problemi e procedeva con difficoltà.