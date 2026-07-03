Auto in fiamme in via Spino a Bergamo, nube nera visibile a km di distanza
IL ROGO. Una auto è bruciata nella mattinata di venerdì 3 luglio a Bergamo, in via Spino. Non ci sarebbero feriti ma l’incendio ha causato fumo nero che è visibile a km di distanza.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di venerdì 3 luglio a Bergamo, in via Spino. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza.
Diverse le segnalazioni sui social, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti, né pericoli o disagi per la zona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA