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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

Auto in fiamme in via Spino a Bergamo, nube nera visibile a km di distanza

IL ROGO. Una auto è bruciata nella mattinata di venerdì 3 luglio a Bergamo, in via Spino. Non ci sarebbero feriti ma l’incendio ha causato fumo nero che è visibile a km di distanza.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Auto in fiamme in via Spino a Bergamo, nube nera visibile a km di distanza
Il fumo nero visibile a distanza

Bergamo

Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di venerdì 3 luglio a Bergamo, in via Spino. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza.

Diverse le segnalazioni sui social, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti, né pericoli o disagi per la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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