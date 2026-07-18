Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti
LO SCONTRO. Secondo le prime informazioni, una Jeep Avenger rossa avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi, poco prima delle 14 di sabato 18 luglio.Lettura meno di un minuto.
Incidente poco prima delle 14 di sabato 18 luglio lungo la strada statale 671, in territorio di Bergamo. Secondo le prime informazioni, un’auto - una Jeep Avenger di colore rosso - avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani di 20 e 22 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Questura di Bergamo.
Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice giallo. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Seriate. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare il veicolo fuggito.
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