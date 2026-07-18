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Cronaca / Bergamo Città Sabato 18 Luglio 2026

Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti

LO SCONTRO. Secondo le prime informazioni, una Jeep Avenger rossa avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi, poco prima delle 14 di sabato 18 luglio.

Lettura meno di un minuto.
Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti
I soccorsi in azione sulla statale 671: feriti due giovani in moto. L’auto che li ha tamponati in fuga

Incidente poco prima delle 14 di sabato 18 luglio lungo la strada statale 671, in territorio di Bergamo. Secondo le prime informazioni, un’auto - una Jeep Avenger di colore rosso - avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani di 20 e 22 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Questura di Bergamo.

Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti
Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti

Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice giallo. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Seriate. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare il veicolo fuggito.

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