Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti

Incidente poco prima delle 14 di sabato 18 luglio lungo la strada statale 671, in territorio di Bergamo. Secondo le prime informazioni, un’auto - una Jeep Avenger di colore rosso - avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani di 20 e 22 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Questura di Bergamo.