Autocisterna perde una ruota sul viadotto di Boccaleone

Incidente martedì 2 luglio sul viadotto di Boccaleone a Bergamo in direzione dell’autostrada. Secondo le prime informazioni, poco prima delle 19, un’autocisterna ha perso una ruota, che staccandosi avrebbe poi colpito un’auto. Non risultano feriti. In seguito all’incidente il traffico si è momentaneamente bloccato. Sul posto la polizia locale. Liberata strada, la circolazione è tornata regolare.