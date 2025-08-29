Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025

Autostrada A4, chiusure notturne alla stazione di Bergamo

I LAVORI. Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Bergamo, nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza.

Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Bergamo, secondo il seguente programma: nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre, con orario 22-5, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate; dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 settembre, per attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine; dalle 22 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate; dalle 22 di giovedì 4 alle 5 di venerdì 5 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Dalmine
Milano
Seriate
Economia, affari e finanza
Trasporti