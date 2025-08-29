Autostrada A4, chiusure notturne alla stazione di Bergamo

Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Bergamo, secondo il seguente programma: nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre, con orario 22-5, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate; dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 settembre, per attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.