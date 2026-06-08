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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Autostrada A4, nella notte tra il 10 e 11 giugno chiude il tratto Bergamo-Capriate

PER LAVORI. Lo stop dalle 22 alle 5, solo in direzione Milano. Chiusa anche l’area di servizio «Brembo nord»: le alternative.

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Redazione Web
Redazione Web
Autostrada A4, nella notte tra il 10 e 11 giugno chiude il tratto Bergamo-Capriate
L’autostrada A4

Bergamo

Chiude per una notte il tratto dell’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano: dalle 22 di mercoledì 10 alle 5 di giovedì 11 giugno, per attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

Di conseguenza saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni i caselli di Bergamo e Dalmine, così come l’area di servizio «Brembo nord».

Le alternative

Per la chiusura del tratto Bergamo-Capriate, dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo, si consiglia di percorrere la Ss671 verso Lecco/Como, quindi la Ss470 in direzione Dalmine/Milano, la Sp525 verso Milano per poi rientrare in A4 a Capriate.

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