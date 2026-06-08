Autostrada A4, nella notte tra il 10 e 11 giugno chiude il tratto Bergamo-Capriate
PER LAVORI. Lo stop dalle 22 alle 5, solo in direzione Milano. Chiusa anche l’area di servizio «Brembo nord»: le alternative.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Chiude per una notte il tratto dell’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano: dalle 22 di mercoledì 10 alle 5 di giovedì 11 giugno, per attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.
Di conseguenza saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni i caselli di Bergamo e Dalmine, così come l’area di servizio «Brembo nord».
Le alternative
Per la chiusura del tratto Bergamo-Capriate, dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo, si consiglia di percorrere la Ss671 verso Lecco/Como, quindi la Ss470 in direzione Dalmine/Milano, la Sp525 verso Milano per poi rientrare in A4 a Capriate.
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