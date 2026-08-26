Avanza il cantiere in via Autostrada a Bergamo: cambia la viabilità

Proseguono i lavori per la riqualificazione dell’area di via Autostrada, e nei prossimi giorni il cantiere aggiungerà un altro tassello con conseguenti provvedimenti viabilistici. In particolare le novità si concentrano sul tratto tra la rotatoria di via Spino e la rotatoria di via Carnovali : qui, secondo l’ordinanza emessa dal Comune, da domani all’11 settembre, dalle 9,30 alle 16, sarà istituito un «restringimento della carreggiata con riduzione a una sola corsia di marcia da eseguirsi a fasi alterne in entrambe le direzioni», con la previsione del « limite massimo di velocità a 30 km/h ».

In concreto però l’impatto dovrebbe essere più limitato e riguardare solo alcuni temporanei restringimenti legati alle attività del cantiere: «Sono lavori che riguardano la parte alta di via Carnovali – precisa Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione Urbana –. Operativamente, dal 30 agosto all’11 settembre sarà possibile operare dei restringimenti della carreggiata solo per il carico-scarico del materiale di cantiere, nelle fasce orarie dalle 9,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16». Nella pratica, si procederà in maniera meno «invasiva» di quanto conceda teoricamente l’ordinanza: «Ci rendiamo conto di quanto quel quadrante sia sollecitato – riconosce Valesini –. I restringimenti saranno solo per consentire le operazioni di carico-scarico e al di fuori degli orari di punta del traffico. Quest’intervento, in particolare, consentirà di completare il tratto da via Mozart a via Carnovali con un percorso pedonale, a integrazione del progetto originale», aggiunge ancora l’assessore.